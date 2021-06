Omar Pedrini sottoposto a un intervento di 5 ore: ‘È già cosciente’

Lo scorso 10 giugno, attraverso un post condiviso sulle proprie pagine social, Omar Pedrini ha fatto sapere di doversi sottoporre a un’operazione di chirurgia vascolare per “un (fottuto) aneurisma aortico". Nella serata di oggi - 12 giugno - è stata diffusa su Instagram la notizia che il cantautore bresciano è stato operato ieri e che “è in terapia intensiva ed è già cosciente”.

Il messaggio pubblicato sugli account social di Omar Pedrini, e riportato più avanti, informa che:

“Omar è stato operato ieri alla clinica Villa Torri di Bologna dal cardiochirurgo vascolare Prof. Roberto Di Bartolomeo e dalla sua equipe. L'intervento durato 5 ore è riuscito. Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente”.

Nell’informare i propri fan sulle sue condizioni di salute e sull’intervento, il 54enne artista un paio di giorni fa aveva fatto sapere: “mi spiace darvi questa notizia, ma voglio darvi anche un paio di buone nuove: essendo arrivato qui con le mie gambe e non in emergenza, i miei “angeli” potranno lavorare sicuramente meglio e se andrà tutto bene sarò più forte di prima. L’intervento sarà più semplice e quindi la degenza dovrebbe essere meno lunga”. E ancora: “La cosa che mi dispiace di più, essendo abituato ad onorare i miei impegni, è che dovremo rimandarne qualcuno dei tanti già in programma”.