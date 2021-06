Mondo vinile: Kings of Convenience, Four Tet, Lorde

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Kings Of Convenience

Il duo norvegese è tornato: Eirik Glambek Bøe e Erlend Øye, hanno pubblicato un nuovo album, “Peace or love” dopo dodici anni, quarto capitolo della loro carriera di vent’anni di attività: le lancette dell’orologio sembrano essersi fermate. Tutto il mondo sonoro che li ha sempre contraddistinti è rimasto intatto: la purezza delle melodie, l’innocenza, il sogno. Perfetto da ascoltare in vinile

L'esclusiva: Lorde

La cantante neozelandese ha annunciato l'atteso nuovo album, "Solar power", in uscita a fine agosto: si può già preordinae in una versione esclusiva vinile marble orange che richiama il tema solare del titolo

Da recuperare in vinile: Four Tet

Il producer inglese Four Tet fa tutto da solo, anche stamparsi la propria musica attraverso la sua etichetta Text: così i suoi album, in formato fisico, non sono semplicissimi da trovare. Ad un anno e mezzo dalla sua uscita, è finalmete tornato disponibile in vinile il gioiello "Sixteen oceans" e l'album del 2018 "New energy". In particolare il primo ha una copertina davvero particolare che cambia a seconda della luce e una quarta facciata con "locked grooves", ovvero i suoni dell'album in una serie di solchi chiusi, da ascoltare in loop o campionare.

La classifica della settimana

Anche questa settimana, molte nuove entrate, 8 su 10, nella top ten dei vinili. Balza in testa Frah Quintale, seguito da Capo Plaza e dalla ristampa di "Siamo solo noi" di Vasco Rossi. "Carnage" di Nick Cave e Warrenn Ellis - uscito la settimana scorsa in formato fisico dopo la prima pubblicazione in digitale qualche settimana fa - è sesto. Gli unici sopravvissuti della settimana scorsa sono i due mega-classici "La voce del padrone" e "The dark side of the moon". Qua la classifica completa della settimana.