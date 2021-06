I Maneskin battono gli ABBA: due canzoni nella top 10 della classifica britannica

Non una, ma ben due canzoni presenti contemporaneamente nella top 10 della classifica di vendita britannica, pubblicata dalla Official Charts Company. In mezzo a successi di star internazionali come "Good 4 U" di Olivia Rodrigo, "Save your tears" di The Weeknd e "Kiss me more" di Doja Cat e SZA. I Maneskin riescono nell'impresa con "I wanna be your slave" e con "Beggin", rispettivamente al sesto e al decimo posto della classifica.

"I wanna be your slave" la scorsa settimana aveva conquistato il settimo posto della chart. La cover della canzone dei Madcon, suonata da Damiano David e soci ai tempi di "X Factor" nel 2017 e inclusa nell'Ep d'esordio "Chosen", è riuscita a spingersi così in alto grazie al successo su TikTok, dove i fan d'oltremanica della band la utilizzano per balletti e clip. Come sottolinea la stessa Official Charts Company, equivalente della nostrana FIMI, tra i vincitori dell'Eurovision Song Contest nemmeno gli ABBA e Celine Dion erano riusciti in un'impresa del genere, avere due singoli tra le prime dieci posizioni della classifica nella stessa settimana.

"Zitti e buoni", la canzone che ha permesso ai Maneskin di vincere l'Eurovision Song Contest 2021 lo scorso maggio a Rotterdam, questa settimana è al diciassettesimo posto della classifica britannica. L'album "Teatro d'ira - Vol. 1" è invece al novantatreesimo posto tra i dischi.

Il successo dei Maneskin sembra inarrestabile: questa settimana la band romana - attualmente impegnata con il tour promozionale europeo - ha conquistato con "I wanna be your slave" anche la prima posizione della classifica americana dedicata ai brani hard rock, la Billboard Hot Hard Rock Songs.