Ma l'avete ascoltato il concerto di Bob Marley a Milano?

Da oltre quarant'anni a questa parte c'è un prima e un dopo, nella storia degli appassionati della musica in levare italiani: il 27 e 28 giugno del 1980 lo 'Uprising tour' di Bob Marley - a supporto di "Uprising", l'ultimo album pubblicato in vita da Marley che uscì il 10 giugno 1980 - fece tappa rispettivamente allo stadio Giuseppe Meazza, a Milano, e allo stadio Comunale di Torino per quella che sarebbe stata la prima volta - e purtroppo anche l'ultima - del re del reggae nel nostro Paese.

Questa la scaletta del concerto di Bob Marley allo stadio Meazza di San Siro:

01. Marley Chant

02. Natural Mystic

03. Positive Vibration

04. Revolution

05. I Shot The Sheriff

06. War

07. No More Trouble

08. Zimbabwe

09. Zion Train

10. No Woman, No Cry

11.

Jammin’.

12. Exodus

13. Redemption Song

14. Natty Dread

15. Work

16. Kaya

17. Roots, Rock, Reggae

18. Is This Love

19. Could You Be Loved

20. Kinky Reggae

21. Get Up, Stand Up

Bob Marley morì poco meno di un anno dopo il suo passaggio in Italia, l'11 maggio del 1981, presso il Cedars of Lebanon Hospital di Miami, Florida, dove venne tentato un'estremo tenativo di cura di un melanoma diagnosticato all'artista già nel 1977, ma mai trattato adeguatamente. I due concerti italiani furono tra gli ultimi tenuti dal musicista giamaicano. Dopo il passaggio nel nostro paese portò a termine la branca europea del tour di "Uprising" nel mese di luglio e si esibì ancora per cinque volte negli Stati Uniti nel mese di settembre. Il suo ultimo spettacolo ebbe luogo allo Stanley Theatre di Pittsburgh (Pennsylvania) il 23 settembre 1980. L'ultima canzone in scaletta quella sera fu una delle più significative tra le molte da lui scritte, "Get up, Stand up".