Bob Dylan: è disponibile una nuova raccolta di filmati

Si chiama "Boby Dylan: Odds And Ends" la nuova raccolta di filmati composta da video promozionali, spezzoni di documentari e altro immagini poco conosciute del cantautore premio Nobel resa disponibile in digitale nelle scorse ore dalla Sony. Quasi due ore di materiale compongono la nuova raccolta video di Bob Dylan intitolata "Bob Dylan: Odds And Ends" che al suo interno contiene immagini registrate per precedenti documentari e poi escluse in fase di produzione, video promozionali, demo e versioni alternative dei brani del grande cantautore.

I filmati sono concentrati principalmente sui primi vent'anni di carriera di Dylan, quelli passati sotto contratto con la Columbia Records e includono interviste con personaggi come il primo manager di Dylan Roy Silver che parla di come si è lasciato scappare quel talento o con il produttore John Hammond che racconta di come Dylan abbia realizzato l'album capolavoro "Blood On The Tracks" del 1974 in una sola settimana. Molti dei documenti presenti nel docufilm sono stati già pubblicati in passato in modo frammentario e non risultano completamente nuovi per i fan accaniti di Dylan ma saranno sicuro una bella sorpresa per i neofiti.

Intanto dopo oltre un anno dall’ultimo spettacolo dal vivo di Bob Dylan prima dell’arrivo della pandemia da Coronavirus, andato in scena l’8 dicembre 2019 presso l'Anthem di Washington D.C., il cantautore di Duluth ha annunciato il suo primo concerto in streaming. L’evento virtuale, battezzato"Shadow Kingdom”, sarà trasmesso in streaming alle 23 (ora italiana) del prossimo 18 luglio attraverso Veeps, la piattaforma live streaming fondata dai fratelli Joel e Benji Madden dei Good Charlotte. I biglietti per vedere lo show sono già disponibili al prezzo di 25 dollari (poco più di 20,50 euro) e consentiranno di accedere al video del concerto, che resterà disponibile in replica per 48 ore successive alla prima trasmissione.