"Malibu" di Sangiovanni, testo e significato del tormentone della star di "Amici"

Con "Malibu" Sangiovanni si prepara a prendersi l'estate. Ad "Amici" non ha vinto: si è dovuto accontentare del secondo posto dietro la ballerina Giulia Stabile, che è anche la sua fidanzata. Ma dall'uscita dell'eponimo disco d'esordio il successo del 18enne cantautore veneto sembra non arrestarsi e con "Malibu", l'ultimo singolo estratto dall'Ep, punta ora al titolo di tormentone dell'estate 2021.

"Malibu" è stato scritto da Sangiovanni stesso insieme a Dardust e ad Alessandro La Cava, già tra gli autori di "Lady" e "Hype", due delle canzoni del suo repertorio che Sangiovanni ha cantato durante le varie puntate di "Amici" (La Cava ha firmato anche un paio di successi per Alfa, "Testa tra le nuvole" e "San Lorenzo"). Sangiovanni ha fatto ascoltare per la prima volta la canzone durante la terzultima puntata del serale di "Amici". Il testo parla di una storia tra due giovani innamorati che litigano, bisticciano ma poi non riescono a stare lontano l'uno dall'altra, in cui le montagne russe diventano metafore degli alti e bassi: "Siamo sulle giostre / salgo io poi sali pure tu / mentre guardiamo dall’alto / mezzo continente / Se vuoi ti compro tutta Malibù".

malibu testo di Sangiovanni Son le parole tue, io

Tu non bisticci mai?



Ci piace giocare

Facciamo le marachelle quando bisticciamo

Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore

E sorridiamo



Quando ti arrabbi

Hai una faccia dolcissima

Siamo due scemi

E sì che mi piaci, alla follia



Che fai quelle facce eh, mi tieni il broncio oh ... Testi canzoni di Sangiovanni, leggi il testo completo di malibu

A poco più di un mese dall'uscita dell'Ep sulle piattaforme di streaming "Malibu" ha totalizzato già 40 milioni di ascolti solo su Spotify. 40 milioni di visualizzazioni anche per il video non ufficiale della canzone su YouTube: quello ufficiale dovrebbe uscire a breve e stando alle indiscrezioni avrà per protagonista proprio la ballerina Giulia Stabile. Il singolo, al primo posto della classifica FIMI dei singoli più ascoltati in Italia per quattro settimane consecutive, è stato certificato doppio Disco di platino dalla FIMI per l'equivalente di 140 mila copie vendute. L'EP "Sangiovanni" è Disco di platino (50 mila copie). Nell’EP Sangiovanni - vero nome Giovanni Pietro Damian - ha collaborato, oltre che con Dardust, anche con Zef (in “Hype”), Bias in (“Tutta la notte” e “Guccy bag”) e i Cosmpohonix (nella cover “Maledetta Primavera”, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per “Malibu”).

A gennaio il cantautore vicentino darà il via al suo primo tour, che lo vedrà esibirsi nei principali club italiani, tra date multiple e sold out.