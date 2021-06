Nina Simone, gli eredi contro Kamala Harris

Quand'era Procuratore Generale della California, prima di diventare vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris si era occupata di una vicenda riguardante i beni della cantante Nina Simone.

Ora la figlia e la nipote della grande cantante hanno incolpato pubblicamente Kamala Harris di aver privato i familiari dell'eredità di Nina Simone.

Tutto è cominciato quando RéAnna Simone Kelly, figlia di Lisa Simone Kelly, a sua volta figlia di Nina Simone, ha espresso pubblico apprezzamento per l'interpretazione di "Feeling good" (una canzone resa celebre da Nina Simone) da parte di Chlöe Bailey.

Rispondendo a una domanda postata su Twitter, RéAnna ha dato voce alle rivendicazioni della sua famiglia scrivendo:

"Noi, la famiglia di Nina Simone, non gestiamo più la sua eredità artistica. Ci è stata portata via ed è stata data a dei bianchi. Non riceviamo royalties. Volete sapere perché? Chiedetelo a Kamala Harris".