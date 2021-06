Come negli anni Sessanta: la sfida in classifica di Gianni Morandi e Orietta Berti

La scorsa settimana ha visto l'esordio nelle radio e nei servizi di streaming delle nuove canzoni di due grandissimi nomi della canzone italiana, in attività fin dal lontano 1961. Parliamo di Orietta Berti e Gianni Morandi, che dopo essersi sfidati per la prima volta il 15 aprile 1961 (Orietta Berti arrivò sesta, Gianni Morandi nono), e poi in innumerevoli altre occasioni, hanno esordito contemporaneamente lo scorso venerdì 11 giugno con due nuovi singoli: Orietta Berti canta in "Mille", insieme a Fedez e Achille Lauro, Gianni Morandi canta (da solo) "L'allegria", scritta da Jovanotti e prodotta da Rick Rubin.



A metà settimana, le rilevazioni di Radio Airplay - in cui le due canzoni sono le più alte nuove entrate - danno per il momento in vantaggio "Mille", al quindicesimo posto, mentre "L'allegria" si attesta, nella graduatoria midweek, al ventunesimo; ma a venerdì la situazione potrebbe cambiare (anche perché la canzone di Morandi ancora non ha un video ufficiale). Venerdì saranno anche diffuse le classifiche di "vendita", e anche lì scopriremo chi prevarrà fra i due vecchietti irresistibili e irriducibili.