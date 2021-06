Roberto Prosseda omaggia Ennio Morricone, esce "Piano Music"

A quasi un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, avvenuta il 6 luglio 2020, Universal Music Italia dedica un omaggio al compositore e direttore d'orchestra romano.

Oltre al lavoro sulle colonne sonore che gli è valso un grande numero di riconoscimenti, tra questi anche due Premi Oscar, il Maestro amava dedicarsi alla composizione di brani di musica assoluta, ovvero di musica classica mirata all’esecuzione tradizionale in sala da concerto. Tali composizioni sono dedicate a organici estremamente vari, che vanno dal semplice strumento solistico a compagini sinfoniche complesse.

"Piano Music" - l’album la cui uscita in digitale è prevista per il 25 giugno e in CD il 2 luglio - è dedicato a composizioni per pianoforte solo, e comprende buona parte del repertorio dedicato a tale strumento. A interpretare queste composizioni il 46enne pianista Roberto Prosseda.

Alle composizioni di musica assoluta, si aggiungono anche nove trascrizioni di temi da colonne sonore per pianoforte solo, ad opera del Maestro Morricone, mai rese pubblicamente reperibili dalla famiglia prima d’ora.

Tracklist:

1.La leggenda del pianista sull'oceano **

[The legend of 1900]

2. Invenzione

3. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto **

[Investigation of a citizen above suspicion]

4. Canone

5. Le due stagioni della vita **

6. Ricercare

7. Nuovo cinema Paradiso * **

8. Primo Studio per il pianoforte

9. Cane Bianco **

10. Secondo Studio per il pianoforte

11. Angeli del potere **

12. Terzo Studio per il pianoforte

13. Metti, una sera a cena **

[Love circle]

14. Quarto Studio per il pianoforte

15. Il deserto dei tartari **

16. Rag in frantumi

17. Quinto Studio (Catalogo)

18. Gott mit uns **

19. Quarto Studio bis per pianoforte e pedaliera ***

* Musica di Ennio e Andrea Morricone

** Trascrizioni per pianoforte realizzare da Ennio Morricone

*** Prima registrazione mondiale