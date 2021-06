Capo Plaza, tour nei club...

Capo Plaza ha annunciato le prime date del suo tour "Plaza", che inizierà nel febbraio del 2022 e toccherà i club delle principali città italiane: l’apertura di Plaza, Il Tour è attesa il 17 febbraio 2022 a Torino, al Teatro Concordia. Seguiranno Roma all’Atlantico Live il 19, Milano, all’Alcatraz il 22, Firenze alla Tuscany Hall il 24, Padova al Gran Teatro Geox il 26 febbraio 2022.

I biglietti, nella formula Posto Unico oppure con “VIP package” in numero limitato che include la possibilità di ingresso anticipato, sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 11:00 di giovedì 10 giugno e a seguire, dalle 11:00 di venerdì 11 giugno, in vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e relativi punti vendita autorizzati sul territorio.

Per il 18 giugno 2021 è attesa l’uscita di “PLAZA – deluxe edition” (su etichetta Atlantic/Warner Music Italy), la nuova versione – arricchita da 5 nuovi brani - del secondo album dell’artista salernitano, uscito nel gennaio scorso.



CAPO PLAZA – PLAZA, IL TOUR

Giovedì 17 febbraio 2022 - Torino @ Teatro Concordia

Sabato 19 febbraio 2022 - Roma @ Atlantico Live

Martedì 22 febbraio 2022 - Milano @ Alcatraz

Giovedì 24 febbraio 2022 - Firenze @ Tuscany Hall

Sabato 26 febbraio 2022 - Padova @ Gran Teatro Geox

Ingresso:

Biglietto Posto Unico: € 30 + prevendita

Vip Pack: Early Entrance: € 55 + prevendita (incluso biglietto di ingresso)

Il VIP Package EARLY ENTRANCE include:

• un biglietto di ingresso valido per lo show

• Early Entry: accesso prioritario alla venue

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati