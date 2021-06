Bruce Springsteen riporta a teatro "Springsteen on Broadway"

"Springsteen on Broadway", lo spettacolo autobiografico della leggenda del rock, che è andato in scena per 236 spettacoli, tra cui sette anteprime, nel 2017 e nel 2018, ripartirà il 26 giugno al St. James Theatre, al 246 W. 44th Street, e avrà spettacoli aggiuntivi fino al 4 settembre. A partire da ora, lo spettacolo sarà il primo a riprendere a Broadway da quando la pandemia ha interrotto gli show nel marzo 2020. Mentre alcune produzioni di Broadway hanno fissato date di ritorno già dal 4 agosto, la maggior parte ha preso di mira metà settembre per le riaperture.

I biglietti saranno in vendita tramite SeatGeek, il venditore ufficiale dei biglietti dello spettacolo. SeatGeek, uno sfidante di Ticketmaster, ha un accordo con Jujamcyn Theatres, che gestisce il St. James e il Walter Kerr Theatre, dove "Springsteen on Broadway" ha avuto la sua prima esecuzione. Sebbene i teatri e i produttori di Broadway abbiano affermato di voler riaprire la loro intera scaletta di spettacoli dopo il Labor Day, la velocità della vaccinazione e la promettente tendenza al ribasso dei casi di coronavirus negli Stati Uniti, hanno incoraggiato molti artisti e produttori in tutto il settore dell'intrattenimento ad andare avanti velocemente. Secondo l'annuncio dello spettacolo, i membri del pubblico dovranno mostrare la prova della vaccinazione completa contro il Covid-19 insieme ai loro biglietti per entrare nel teatro. Gli orari di ingresso saranno scaglionati e i partecipanti dovranno compilare uno screening sanitario Covid-19 entro 24 ore dallo spettacolo.