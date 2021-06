Noel Gallagher: ascolta la nuova canzone "Flying on the ground"

"Se Burt Bacharach avesse scritto una canzone per la Motown, avrebbe suonato così", garantisce Noel Gallagher a proposito di "Flying on the ground", la nuova canzone incisa con i suoi High Flying Birds, appena pubblicata. Con il suo immancabile sarcasmo, l'ex Oasis ha aggiunto: "'Flying on the ground' è letteralmente la miglior cosa che io abbia mai pubblicato dall'ultima cosa che ha pubblicato". Per la cronaca: l'ultimo singolo pubblicato da Noel Gallagher e soci è "We're on our way now", uscito appena lo scorso mese. Qui sotto potete ascoltare il nuovo pezzo del cantautore:

"Flying on the ground" sarà inclusa nella raccolta "Back the way we came: vol 1 (2011-2021)", che arriverà nei negozi e sulle piattaforme il prossimo 11 giugno. Il disco ripercorre gli ultimi dieci anni del più grande dei fratelli Gallagher, che dopo lo scioglimento della band guidata insieme al fratello Liam ha inciso con i High Flying Birds - dal 2016 ne fanno parte anche Gem Archer e Chris Sharrock, il primo storico chitarrista degli Oasis dal 1999 al 2009, l'altro percussionista della band tra il 2008 e il 2009 - sei dischi tra album in studio e Ep.