Patti Smith, una performance a New York per la mostra di Gerhard Richter

Patti Smith è stata la protagonista di un evento speciale realizzato nell’ambito della mostra “Cage Paintings” in questi giorni allestita presso la galleria Gagosian di New York e dedicata al grande pittore tedesco Gerhard Richter: la voce di “Dancing Barefoot”, accompagnata dal chitarrista Tony Shanahan, ha eseguito “Wing”, brano in origine pubblicato nell’album del 1996 “Gone Again”, oltre che a cimentarsi in una lettura del testo del compositore e gigante della musica contemporanea - molto ammirato da Richter - John Cage “Lecture on Nothing”, e a tenere un discorso di apprezzamento per l’artista nato a Dresda nel 1932.

Lo show sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube ufficiale della Gagosian a partire dalle 20 (ora italiana) del prossimo martedì 8 giugno.

Patti Smith aveva in programma di esibirsi al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 30 luglio: lo show è stato cancellato a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.