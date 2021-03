Patti Smith, annullato il concerto di MIlano

Gli organizzatori comunicano che il concerto di Patti Smith & Band previsto per il 30 luglio al Castello Sforzesco di Milano è stato annullato, in seguito alle disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il rimborso dei biglietti acquistati in prevendita è possibile entro il 30 aprile inviando richiesta a

https://www.ticketone.it/campaign/covid-19

e cliccando su "eventi annullati luglio 2020".



Verrà rimborsato il prezzo del biglietto al netto dei servizi di prevendita.