'Per Lucio', esce al cinema il documentario dedicato a Lucio Dalla

Dopo l’anteprima mondiale alla 71esima edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino, 'Per Lucio' del regista casertano Pietro Marcello arriva nei cinema italiani per un evento di tre giorni, il 5, 6, 7 luglio (l'elenco delle sale cinematografiche in cui verrà proiettato sarà pubblicato a breve su nexodigital.it). Le prevendite apriranno a partire dal prossimo giovedì 10 giugno.

'Per Lucio', come recita il comunicato stampa, è un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese Lucio Dalla, una narrazione inedita del suo mondo condotta attraverso le parole del fidato manager Tobia e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga.

Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dal bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali, grazie ai materiali d’archivio di Istituto Luce Cinecittà, Fondazione Cineteca di Bologna, Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico e Fondazione CSC – Archivio Nazionale Cinema d’Impresa (Ivrea).

Scritto da Pietro Marcello e Marcello Anselmo, 'Per Lucio' non è solo un film su Lucio Dalla, ma una sinfonia visiva e sonora del mondo immaginato e cantato dal musicista bolognese: le piazze, i bar, le puttane, i barboni.

Per Lucio è distribuito al cinema da Nexo Digital il 5, 6, 7 luglio in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it e Rockol.it.