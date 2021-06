Alicia Keys, esce "Songs in A Minor (20th Anniversary Edition)"

Alicia Keys celebra i venti anni dalla uscita (il 5 giugno 2001) del suo primo album "Songs In A Minor" (leggi qui la recensione), pubblicando un'edizione speciale dello stesso, "Songs in A Minor (20th Anniversary Edition)". Nel disco, disponibile sia in digitale che in vinile, sono incluse due bonus tracks inedite, "Foolish Heart" e "Crazy (Mi Corazon)", estratte dalle sessioni di registrazione dell'album originale.

Una versione in 2LP appositamente realizzata per l'anniversario sarà disponibile solo nello store di Alicia Keys. Questo doppio LP, realizzato in quantità limitata, sarà stampato in vinile a colori (nero e verde) e inserito in una confezione deluxe personalizzata con immagini pop-up. "Songs in A Minor (20th Anniversary Edition)" in digitale è arricchito dai brani "Fallin’ – ALI Soundtrack Version" e "I Won't (Crazy World)", resi disponibili nel prodotto fisico pubblicato in occasione del decimo anniversario ed ora, per la prima volta, pubblicati in streaming.

L'ultimo album pubblicato dalla 40enne Alicia Augello Cook, questo il suo vero nome, "Alicia" (leggi qui la recensione), pubblicato nel settembre 2020 verrà presentato in concerto in Italia, per un’unica data, il 28 giugno 2022 al Mediolanum Forum di Assago, nelle immediate vicinanze di Milano.

I biglietti per il concerto sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.