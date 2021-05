Alicia Keys torna in Italia per un concerto a Milano

Alicia Keys farà tappa anche in Italia, per un’unica data il 28 giugno 2022 al Mediolanum Forum di Milano. La vincitrice di ben 15 Grammy Award, tornerà nel nostro Paese aver pubblicato lo scorso settembre 2020 il suo settimo album in studio, “Alicia”.

Il suo nuovo progetto discografico, ha raggiunto la Top 5 della Billboard 200, ed è stato definito dalla cantante newyorkese un disco “genderless” in cui convivono più generi musicali: dal funk con il brano “Time Machine”, al folk con “Gramercy park”, all’R&B nel brano “So Done” insieme a Khalid, per poi passare al pop più contemporaneo con il singolo “Love Looks Better”, scritto e prodotto dalla stessa Alicia Keys insieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder.

Il singolo “Underdog", caratterizzato da sonorità pop-soul e da un mood che trasmette positività, ha raggiunto la Top 20 dell’airplay radio in Italia ed entrerà nuovamente in rotazione radiofonica venerdì 21 maggio con un’inedita versione remix firmata da Alicia insieme alle popstar latine da milioni di stream Nicky Jam e Rauw Alejandro.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 19 maggio. Per accedere alla prevendita anticipata basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti partirà alle ore 12:00 di giovedì 20 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.