Ritchie Blackmore ha benedetto l'anno di pausa che gli ha evitato di viaggiare

Il canale YouTube ufficiale di Ritchie Blackmore ha pubblicato un breve filmato del leggendario chitarrista di Deep Purple e Rainbow che parla della sua vita in quarantena durante la pandemia di Covid-19.

Il 76enne musicista britannico ha detto: "L'anno scorso volevo staccarmi completamente dai tour. Odio viaggiare, perché nella mia vita l'ho fatto moltissimo. Prendo gli aerei per andare da qualche parte. Quindi ho pensato, 'Grande. Ci prenderemo un anno di pausa'. Ma ora è andata avanti un po' troppo".

Ritchie è reduce dall'avere pubblicato con i Blackmore's Night, band a cui ha dato vita con la moglie Candice Night, lo scorso marzo, l'undicesimo album in studio dopo sei anni, "Nature's Light".Blackmore si era allontanato nel 2016 dalla sua attuale band, che propone musica di ispirazione rinascimentale, per esibirsi in una manciata di concerti con una nuova formazione dei Rainbow, la band che aveva formato alla metà degli anni Settanta dopo aver lasciato i Deep Purple. Inizialmente, aveva spiegato che non aveva intenzione di incidere nuova musica con i Rainbow, ma che voleva solo "tornare a suonare le vecchie canzoni ancora per una volta", anche se poi rivelò di avere cambiato idea.