Edoardo Bennato, esce “La bella addormentata”. Video.

Edoardo Bennato ha pubblicato il singolo, accompagnato da relativo video, di “La bella addormentata”, brano estratto dall'ultimo album del cantautore partenopeo “Non c’è” (leggi qui la recensione).

Della canzone, che ha dedicato al quartiere napoletano di Bagnoli, dove è nato ed ancora vive, Bennato dice: “È una canzone a cui tengo molto, è benaugurante. Bagnoli vista come la protagonista di una favola, come la favola de ‘La bella addormentata’ che aspetta il bacio del principe per svegliarsi: Addormentata di fronte al mare e solo un bacio la può svegliare."

La clip di “La bella addormentata” è stata diretta e montata da Massimo Tassi. Le immagini sono state girate lungo il pontile di Bagnoli e presentano un paesaggio suburbano caratterizzato dalla ex Ilva e poi ex Italsider, una terra abbandonata ma anche terra di nessuno che è in attesa di recupero e di riqualificazione.