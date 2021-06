Non sarà l'ex bassista dei Metallica a sostituire quello dei Megadeth

Jason Newsted, ex bassista dei Metallica, non sarà il nuovo bassista dei Megadeth. La voce era circolata a seguito del licenziamento di David Ellefson, al quale i Megadeth non hanno perdonato le accuse di molestie sessuali, e Newsted era parso a molti un sostituto naturale - avrebbe raggiunto Dave Mustaine, anch'egli un ex Metallica. Inoltre Newsted è anche il nome della band con la quale il bassista aveva supportato i Megadeath nel loro tour del 2013.

Ma di smentire seccamente il tutto si è incaricata Nicole, la moglie di Newsted che, in un post su instagram, ha scritto:

"Jason is not joining Megadeth. Peace to them. Listen to metal”.

Se non toccherà a Newsted, per i Megadeth resta comunque l'urgenza di sostituire in tempi molto brevi Ellefson - che ha augurato ogni bene ai suoi ex compagni ed ha annunciato che querelerà la sua accusatrice - poichè la band è attesa da un tour insieme ai Lamb Of God ra meno di due mesi.

I Megadeth hanno anche lasciato filtrare che hanno un nuovo album quasi pronto.