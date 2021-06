Billie Eilish, ecco il nuovo singolo "Lost Cause"... e i tre precedenti

Il nuovo album di Billie Eilish, "Happier than ever", uscirà il 30 luglio.

Oggi la cantante ha diffuso il video di "Lost cause", che trovate qui sotto.

Se vi siete persi gli altri tre brani finora rivelati, eccoli:

"My future"



"Therefore I am"





"Your power"



E' di recente pubblicazione italiana il libro fotografico "By Billie Eilish": qui le info e una gallery di immagini.