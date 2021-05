Billie Eilish pubblica un libro fotografico

Periodo intenso e denso di soddisfazioni per Billie Eilish. La cantautrice californiana ha infatti ricevuto nei giorni scorsi il premio come 'Miglior Artista Femminile Internazionale' ai Brit Awards, è stata nominata ai prossimi MTV Awards per la categoria 'Best Music Documentary' e ha pubblicato il singolo “Your Power”, che anticipa l’uscita del suo secondo album, atteso sul mercato per il prossimo 30 luglio, intitolato “Happier Than Ever”, due anni dopo il disco d'esordio “When We All Go To Sleep, Where Do We Go?” (leggi qui la recensione).

Billie Eilish sui suoi social a proposito della sua nuova canzone ha raccontato: “Your Power è una delle mie canzoni preferite tra quelle che ho scritto. Mi sento molto vulnerabile ad averla pubblicata perché l’ho custodita a lungo gelosamente nel mio cuore. La canzone racconta di situazioni molto differenti che tutti noi abbiamo provato o visto. Spero possa ispirare un cambiamento. È un invito a provare a non abusare del tuo potere”.

Da ultimo ma non meno importante, tutt'altro, la 19enne musicista statunitense ha pubblicato il volume “Billie Eilish by Billie Eilish”, il suo primo libro ufficiale. Billie ha scelto di raccontarsi attraverso una raccolta di oltre 500 immagini “private” quasi tutte inedite, da lei personalmente selezionate e commentate, in un viaggio nel tempo che inizia con gli scatti domestici dell’infanzia e prosegue fino al giorno d'oggi, in famiglia, sul palco, in tour, in streaming.

Qui sotto potete vedere qualche immagine tratta dal libro, altre ne trovate in questa fotogallery.

(crediti fotografici: famiglia Eilish)

(Sul set del video della mia canzone "Bellyache", quando avevo quindici anni) (crediti fotografici: famiglia Eilish)

(crediti fotografici: © Darkroom/Interscope, Anna Lee)