"Note per salvare il Pianeta": quando i rocker diventano ambientalisti

"Note per salvare il Pianeta". Ovvero quando i rocker diventano ambientalisti. Da sempre i musicisti rock sono stati paladini della causa ambientalista. Lo racconta anche questo libro, appena arrivato in libreria per Vololibero, scritto da Matteo Ceschi, storico, giornalista e saggista che lo presenterà a Milano sabato 5 giugno - appuntamento alle 17.30 all'Arci Bellezza di via Giovanni Bellezza 16/A - insieme a Ricky Gianco, il "Peter Seeger" italiano (autore della prefazione).

In "Note per salvare il pianeta", l’autore si è voluto confrontare con due tematiche a lui care: la canzone di protesta e i rapporti del mondo della musica con il movimento ambientalista. Nel 2008 sull’argomento aveva già scritto "Green Rock. Musica ed ecologia negli Stati Uniti da Bob Dylan a Bruce Springsteen" per un corso universitario.

Per realizzare "Note per salvare il pianeta", questa volta l'autore ha coinvolto amici, conoscenti e colleghi giornalisti chiedendo di inviargli delle domande sul tema. Così il libro si sviluppa in forma di dialogo a distanza che ripercorre più di settant’anni di relazioni tra musicisti e attivisti nel mondo, dal secondo dopoguerra fino alle più recenti battaglie di Extinction Rebellion.

Una storia creata da artisti che, a partire dal 1947, hanno trasformato in musica la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente.