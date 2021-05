Musicultura, richiesta la deroga al coprifuoco per l’edizione 2021

Gli organizzatori di Musicultura, la Città di Macerata e la Regione Marche si sono unite in un appello, indirizzato al Ministro della Cultura Dario Franceschini e al Ministro della Salute Roberto Speranza, perché alla manifestazione - le cui serate finali avranno luogo i prossimi 18 e 19 giugno, come da tradizione all’Arena Sferisterio - venga concessa una deroga al coprifuoco, che, stando alle normative attualmente vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19, è fissato alle 23.

“La deroga al coprifuoco richiesta è di due ore, per consentire agli spettatori, che provengono anche dalle province e dalle regioni limitrofe, un rientro sicuro alle loro case”, si legge nella nota diffusa oggi dagli organizzatori della rassegna dedicata alla canzone d’autore: “In base alle normative ad oggi vigenti, essi sarebbero infatti impossibilitati a rientrare al domicilio rispettando l’orario previsto per il coprifuoco, restrizione che decadrà a livello nazionale il 21 giugno, ovvero a meno di 24 ore dalla conclusione del Festival stesso. In virtù della rilevanza nazionale dell’evento, testimoniata dal sostegno del Fondo Unico per lo Spettacolo e dalla media partnership RAI, visto anche il recente accoglimento della medesima richiesta dell’Arena di Verona, Musicultura, la Città di Macerata e la Regione Marche attendono con fiducia un riscontro positivo, che consenta alla manifestazione di svolgersi nel rispetto delle norme ed agli spettatori di raggiungere in sicurezza le proprie abitazioni”.

Tra gli ospiti speciali previsti per le serate finali della trentaduesima edizione di Musicultura sono previsti i Subsonica: “Dagli inizi dei Murazzi ai bagni di folla dei palasport, i Subsonica non hanno mai smarrito curiosità e gusto di sperimentare”, ha commentato al proposito il direttore artistico del festival Ezio Nannipieri, “Nel loro riuscire a fissare in musica e parole fermenti della realtà, suggestioni di altri linguaggi espressivi, trame inattese, c’è un tocco magico. Poter ospitare una performance ad hoc dei Subsonica nella serata di apertura del festival è per noi e per il nostro pubblico un bellissimo regalo”.