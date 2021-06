Il poker d'assi di Alberto Fortis

Di Alberto Fortis, in occasione dell'uscita dell'album "Angeldom", nel 2001, Luca Bernini scriveva sulle nostre pagine: "Non so perché Alberto Fortis, a un certo punto della sua carriera, abbia finito per ‘stancare’: accadeva nella seconda metà degli anni ’80, e fino ad allora la sua discografia era stata una gioiosa macchina da classifica.

Non solo: Fortis aveva trovato un nuovo modo, e tutto suo, di scrivere canzoni, mescolando un timbro di voce alto ai limiti del falsetto con strutture melodiche che mescolavano l’Italia dei cantautori al grande pop dei Beatles. “Milano e Vincenzo”, “Il duomo di notte”, “La sedia di lillà”, “Prendimi fratello”, “La neña del Salvador”, “Marylin”, “Settembre”, “Fragole infinite”, “Ti dirò”, sono soltanto alcune delle canzoni che ho trovato su un suo greatest hits rovistando tra gli scaffali qualche giorno fa, e, non so come dire, ma messe tutte in fila fanno un certo effetto. Fatto sta che a un certo punto Fortis è diventato uno ‘strano’, la sua ricerca interiore e l’ansia di una comunicazione ‘totale’ l’hanno forse un po’ allontanato da chi gli chiedeva soltanto belle canzoni.".

E' proprio andata così Fortis, piano piano, è scivolato ai margini del mercato (che brutta parola) discografico. Ma, come recita un detto argentino, 'nessuno ci può togliere quello che abbiamo ballato' e, quindi, nessuno ci può togliere il piacere di riascoltare le grandi canzoni dei primi quattro magici album del cantautore nato a Domodossola il 3 giugno del 1955: "Alberto Fortis" (1979), "Tra demonio e santità" (1980), "La grande grotta" (1981) e "Fragole infinite" (1982).

"A voi romani" dall'album "Alberto Fortis"

"Milano e Vincenzo" dall'album "Alberto Fortis"

"Il Duomo di notte" dall'album "Alberto Fortis"

"La sedia di lillà" dall'album "Alberto Fortis"

"Nuda e senza seno" dall'album "Alberto Fortis"

"T'innamori" dall'album "Tra demonio e santità"

"Prendimi fratello" dall'album "Tra demonio e santità"

"La nena del Salvador" dall'album "La grande grotta"

"Marylin" dall'album "La grande grotta"

"Settembre" dall'album "La grande grotta"

"Fragole infinite" dall'album "Fragole infinite"

"Ti dirò" dall'album "Fragole infinite"

"Suzy Body" dall'album "Fragole infinite"