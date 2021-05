Di quando Mike Patton (Faith No More) ha urinato sul ‘gobbo’ di Axl Rose

A margine di una chiacchierata su Zoom con Scott Ian degli Anthrax e Andreas Kisser dei Sepultura per la serie di Paulo Baron e Regis Tadeu disponibile su YouTube, Mike Patton ha ricordato di quella volta che ha urinato sul ‘gobbo’ di Axl Rose quando i Faith No More hanno aperto i concerti dei Guns N’ Roses durante il tour del 1992 con i Metallica a sostegno dei due album di Slash e soci del 1991, “Use your illusion I” e “Use your illusion II”.

Il 53enne musicista leader della formazione di “The Real Thing” - ma anche di Mr. Bungle, Fantômas, Tomahawk e altri progetti - ripensando all’episodio ha spiegato il motivo del suo gesto, narrando di essere stato trattato male insieme ai suoi compagni di band da parte del gruppo di “Appetite for destruction”.

“Un giorno ero così annoiato. È stata una scocciatura andare in tour con quei ragazzi, mi spiace dirlo”, ha raccontato Mike Patton. Ricordando dello scherzo fatto ad Axl Rose, ha aggiunto:

“Ci trattavano di merda. Ci pagavano molto bene, ma ogni giorno eravamo davvero alla ricerca di qualcosa di assurdo da fare. Così un giorno l'ho tirato fuori e ho pisciato sul suo gobbo”.

Durante la chiacchierata via Zoom, disponibile nel video riportato più sotto, Patton ha anche elogiato i Sepultura, descrivendoli come una fonte d’ispirazione per l’album dei Mr. Bungle pubblicato nel 2020, “The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo”. "Il motivo per cui abbiamo fatto il disco è grazie a te, Scott Ian e Dave Lombardo degli Slayer”, ha fatto sapere Mike Patton al chitarrista Andreas Kisser del gruppo musicale thrash metal brasiliano.