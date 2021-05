Francesca Michielin, i concerti dell'estate 2021

Dopo la partecipazione a Sanremo assieme a Fedez con "Chiamami per nome" e dopo la pubblicazione di " FEAT (Fuori dagli Spazi)" e dopo la nuova collaborazione con Samuel, Francesca Michielin torna a suonare dal vivo. Il giro di concerti si intitola appunto "Fuori dagli spazi" e queste sono le prime date:

Giovedì 8 Luglio 2021 - Marostica (Vi) @ Marostica Summer Festival C/o Piazza Castello

Giovedì 15 Luglio 2021 - Trieste @ Porto Vecchio – Concerto Al Tramonto

Sabato 17 Luglio 2021 - Biella @ Reload Sound Festival C/o Parco Eunice Kennedy Shriver (Ex Campo Volo Aquiloni)

Domenica 18 Luglio 2021 - Como @ Wow Music Festival C/o Villa Olmo – Concerto Al Tramonto

Martedì 20 Luglio 2021 - Bologna @ Sequoie Music Park C/o Parco Caserme Rosse

Sabato 24 Luglio 2021 - La Thuile (Ao) @ Musicastelle Outdoor C/o La Joux – Concerto In Alta Quota

Venerdì 30 Luglio 2021 - San Romano In Garfagnana (Lu) @ Fortezza Delle Verrucole

Domenica 22 Agosto 2021 - Forca Canapine - Norcia (Pg) @ Suoni Controvento – Concerto In Alta Quota

Giovedì 26 Agosto 2021 - Reggio Calabria @ Piazza Del Castello Aragonese

Sabato 11 Settembre 2021 - Verona @ Festival Della Bellezza C/o Teatro Romano

