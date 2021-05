Si intitola "Downhill from Everywhere" il nuovo album di Jackson Browne: il disco doveva uscire l'anno scorso, ma uscirà alla fine il 23 luglio prossimo. È il primo album di studio in ben 7 anni, da "Standing in the breach" del 2014.

Dopo la title-track, pubblicata lo scorso 2020 in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra: il cantautore californiano è tornato con un nuovo singolo, "My leveland heart", accompagnato da un video. Canzone e clip sono ispirati da "Cleveland Heart”, l'industria della città dell'Ohio in cui si producono cuori artificiali. Nel video c'è un cameo di Phoebe Bridgers, che restituisce a Browne la presenza nella nuova versione di "Kyoto", brano centrale del suo ultimo disco "Punisher".

Ecco il video, e sotto la tracklist di "Downhill from Everywhere"

Questa la tracklist di "Downhill from Everywhere"