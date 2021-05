Lady Gaga: "Ho subito una violenza sessuale a 19 anni"

Lady Gaga, ospite di Oprah Winfrey e del principe Harry nel programma di Apple Tv+ sulla salute mentale 'The Me You Can't See', ha rivelato di essere rimasta incinta dopo essere stata violentata da un produttore musicale quando aveva 19 anni.



Questo il doloroso racconto della musicista di origine italiana: "Avevo 19 anni e lavoravo nel settore, un produttore mi disse, 'Togliti i vestiti'.

Io risposi di no e me ne andai, mi dissero che avrebbero bruciato tutta la mia musica. E non si sono fermati. Non hanno smesso di chiedermelo, mi sono semplicemente bloccata, neppure lo ricordo. Dapprima sentii un dolore totale, poi diventai insensibile. Poi sono stata male per moltissime settimane, poi ho capito che era lo stesso dolore che provai quando la persona che mi violentò mi lasciò incinta in un angolo. A casa dei miei genitori perché vomitavo e stavo male. Perché ero stata abusata. Sono stata chiusa in uno studio per mesi".



La cantante aveva già parlato del suo calvario, ma in questa intervista ha rivelato che si spinse a psicotici episodi di autolesionismo in cui si gettò contro un muro. "Pensi che ti sentirai meglio perché lo stai mostrando a qualcuno, 'Ehi, guarda che sto soffrendo'. Non aiuta. Dico sempre alla gente, 'Dillo a qualcuno. Non mostrarlo a nessuno.'"



Lady Gaga non ha mai rivelato il nome del suo presunto aggressore e ha aggiunto ancora: "Ho avuto una totale crisi psicotica e per un paio di anni non sono più stata la stessa ragazza." Sullo stato della sua salute mentale, ha inoltre detto: “Anche se ho sei mesi in cui sto bene, basta innescarsi una volta per sentirsi male. E quando dico che mi sento male, intendo dire che voglio farla finita, penso alla morte, chiedendomi se mai lo farò."