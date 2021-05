Cat Power: rinviati al 2022 i concerti italiani

In seguito all'emergenza Covid-19 ed alle disposizioni in atto in materia di spettacoli i concerti italiani di Cat Power previsti per il mese di giugno sono rinviati al nuovo anno.

A seguire i nuovi appuntamenti dal vivo nel nostro paese della 49enne cantautrice statunitense, il cui ultimo album, "Wanderer" (leggi qui la recensione), è stato pubblicato nell'ottobre 2018.

Così Chan Marshall, questo il vero nome della musicista, raccontò al tempo dell'uscita il suo disco: "Le 11 tracce di ‘Wanderer’ raccontano quello che è stato il mio viaggio fino a qui. Come ho vissuto la mia vita, vagando di città in città con la mia chitarra, per raccontare la mia storia, nel massimo rispetto di tutti quelli che, prima di me, lo avevano già fatto. I cantanti folk e quelli blues, e anche tutti gli altri, in realtà. Tutti hanno viaggiato, e io mi sento fortunatissima ad aver avuto la possibilità di fare lo stesso".

20 giugno 2022 - ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - Roma Summer Fest

21 giugno 2022 - SESTO AL REGHENA (PN) – PIAZZA CASTELLO - Sexto’Nplugged Festival

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data.