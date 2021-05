Thom Gimbel lascia i Foreigner

Il polistrumentista dei Foreigner Thom Gimbel ha lasciato il gruppo. Lo ha annunciato lui stesso con un messaggio pubblicato sul suo account Facebook. Ha scritto il 61enne musicista statunitense: "Oggi vorrei condividere con tutti che dopo quasi trenta anni con i Foreigner, ho deciso che per me è ora di smettere finalmente di andare in tour e provare a sistemarmi. Sono profondamente, eternamente grato a Mick, Lou e Kelly e all'intera, incredibile famiglia dei Foreigner, per gli anni passati e presenti."



Gimbel ha voluto inoltre ringraziare "tutti quelli coinvolti" nel suo periodo insieme alla band, "specialmente i nostri fan, per aver suonato con noi nel corso degli anni! Mi mancherete.

Ma spero di incontrarvi là fuori un giorno, da qualche parte.".

L'uscita dalla band di Gimbel era stata anticipata lo scorso mese di marzo dal bassista del gruppo statunitense Jeff Pilson, parlando con Rocking With Jam Man della band, che a volte ha suonato anche senza il suo leader Mick Jones, ha detto: "È davvero tutta una questione di musica, specialmente con i Foreigner.

I Foreigner non sono mai stati un gruppo di immagine e ciò ha funzionato a nostro vantaggio in questi ultimi anni dove possiamo andare in tour, e possiamo andarci anche senza Mick, perché la musica è così importante che riguarda più la musica che chi la suona. E penso che sia abbastanza bello".



Quando gli venne chiesto se Thom Gimbel fosse il membro più longevo del gruppo, Jeff Pilson rispose: "A parte Mick Jones, sì. Mick non fa tutti gli spettacoli con noi. Quindi, quando non suona, è Thom. In realtà Thom lascerà la band. Ha avuto alcune esperienze. Voglio dire, è pronto a lasciare la strada. Quindi, forse allora sarò io il membro più longevo."



Thom Gimbel si è unito ai Foreigner nel 1992, per poi unirsi agli Aerosmith per un breve periodo, prima di tornare nuovamente nei Foreigner nel 1995.