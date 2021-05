Eurovision 2021: i risultati della prima semifinale

È appena terminata la prima semifinale dell l'edizione 2021 dell'Eurovision Song Contest: a Rotterdam si sono sfidati i primi 16 paesi, per 10 posti per la finale di sabato. Giovedì altri 17 (tra cui l'italiana Senhit, in gara per San Marino)

Breve passerella anche per i Maneskin che, in quanto parte dei paesi "Big Five", accedono direttamente alla finale di Sabato. Nessuna particolare sopresa: il consueto mix di canzoni e messe in scena folli (su tutte quelle norvegese, un angelo incatenato, e quella russa) e di repliche di modelli già visto (Cipro che copia spudoratamente "Bad Romance" di Lady Gaga). Svettano gli Hooverphonic, in gara per il Belgio e l'unico nome con un riconoscimento internazionale (ricordate il successo di "Mad about You"?) e con una canzone-canzone

Ecco chi accede alla finale di sabato

Lituania - The Roop , “Discoteque”

Russia - Manizha, “Russian Woman”

Svezia - Tusse, “Voices”

Cipro - Elena Tsagrinou, “El Diablo”

Norvegia - TIX, “Fallen Angel”

Belgio - Hooverphonic, “The Wrong Place”

Israele -Eden Alene, “Set Me Free”

Azerbaijan - Samira Efendi, “Mata Hari”

Ucraina - Go_A, “Shum”

Malta, Destiny Chukunyere, “Je Me Casse”

Sono stati eliminati, invece

Australia - Montaigne, “Technicolour”

Macedonia del Nord - Vasil, “Here I Stand”

Ireland - Lesley Roy, “Maps”

Slovenia - Ana Soklic, “Amen”

Romania - Roxen, “Amnesia”

Croazia - Albina Grčić, “Tick-Tock”

