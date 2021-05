Amici 2021, Madame difende Sangiovanni: "Non è raccomandato"

"Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito. L'ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è "raccomandato". Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza Up!", ha fatto sapere Madame su Twitter. Nelle scorse settimane la madre di Sangiovanni ha raccontato alla stampa l'incontro con Madame, nome d'arte di Francesca Calearo: "Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui". Intuizione più che giusta visto che Sangiovanni è il cantante di Amici 2021 con più riflettori addosso.

Il cantante vicentino ha trionfato nella categoria "Canto" e ha fatto incetta di premi, da quello della critica a quello delle radio. A tenere banco anche la sua love story con Giulia Stabile, vincitrice della categoria "Ballo" e trionfatrice della manifestazione. Molti però hanno obiettato che Sangiovanni faccia parte di un establishment e che non sia, a differenza di quanto accaduto con altri ex allievi, un talento che arriva dal mondo amatoriale. A far sospettare i più anche l'amicizia tra Sangiovanni e Madame. Proprio Madame, all'indomani della finale di Amici, ha pubblicamente voluto spendere qualche parola in difesa del suo amico e collega.