Amici 2021: vince la ballerina Giulia

Giulia vince Amici 2021, trionfando alla finale - trasmessa in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma ieri sera, 15 maggio, su Canale 5.

La ballerina romana, classe 2002, è la vincitrice della ventesima edizione - la seconda in epoca Coronavirus - del talent condotto da Maria De Filippi e del premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro dopo aver battuto allo scontro decisivo. La sua vittoria è stata decretata dal pubblico da casa, che ha espresso la propria preferenza attraverso il televoto. A passare il testimone alla danzatrice trionfatrice di Amici 2021 è stata Gaia, vincitrice della passata edizione e superospite della puntata che ha eseguito il suo nuovo singolo “Boca”.

Sangiovanni e Giulia hanno conquistato l’accesso alla finalissima di Amici 2021 dopo aver trionfato nelle prime sfide della serata, rispettivamente in quella di canto e quella di ballo, e aver sfilato la possibilità di alzare la coppa di Amici 2021 ad Aka7even, Deddy e al ballerino Alessandro.

Nel corso della finale - caratterizzata dalla presenza in studio del pubblico, oltre che da quella della giuria composta da composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash e dei professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Anna Pettinelli - sono stati assegnati anche altri premi. Tra questi il Premio della Critica è stato vinto dalla voce di “Lady”, il premio Tim del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro a Giulia, e il premio Siae, consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo e del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro, è stato assegnato a Sangiovanni. Mentre il premio delle Radio, per l’inedito preferito è andato al brano “Malibù” di Sangiovanni, il premio Marlù è spettato a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro.