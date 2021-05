Kadebostany: “Take Me To The Moon” con Valeria Stoica, il video

Kadebostany è il progetto del DJ, produttore e multistrumentista Kadebostan, al secolo Guillaume Jérémie, che nel 2008 assembla - "nella repubblica europea del Kadebostan", come tiene a precisare nella presentazione del suo progetto - il gruppo insieme alla vocalist Amina Cadelli e al produttore Ed Lyve. Il progetto è segnato dai cambi di vocalist: nell'ultimo singolo è la volta della moldava Valeria Stoica. Si tratta di "Take me to the Moon", il primo brano del prossimo Ep "DRAMA - Act 2" in uscita entro la fine dell'anno, sequel di "DRAMA - Act 1" pubblicato nel 2020.

Racconta la mente del progetto:

“Take me to the moon” è il frutto della mia collaborazione con la cantante Valeria Stoica. dalla Moldavia. L'ho invitata nel mio studio in Svizzera 3 giorni prima del primo lockdown in Svizzera nel 2020: l'ispirazione è venuta dal desiderio di scrivere di qualcuno che vuole fuggire dal pianeta terra per un mondo migliore. Credo che questa pandemia abbia avuto un'influenza sulla scrittura! Abbiamo sentito che qualcosa stava accadendo in tutto il mondo senza essere in grado di comprenderlo pienamente. Era più come un'ombra che aleggiava sullo studio.

Ecco la canzone in versione dal vivo per Rockol:

Del video, racconta Guillaume: