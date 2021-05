Le Sugababes annunciano la reunion 21 anni dopo il debutto

È l’11 settembre 2000 quando Siobhán Donaghy, Mutya Buena e Keisha Buchanan fanno il loro debutto come Sugababes con il brano "Overload". La canzone scala velocemente le classifiche europee affermando il gruppo come una delle realtà musicali più promettenti, un disco d’argento nel Regno Unito ne conferma il successo.

Il 27 novembre 2000 le cantanti pubblicano il primo iconico disco "One Touch", ma dopo alcuni mesi Siobhán Donaghy lascia il gruppo che nel giro di poco tempo sarebbe esploso mediaticamente divenendo una delle formazioni di maggior popolarità di quegli anni. L’uscita di Siobhán Donaghy porta all’arrivo di Heidi Range che va a costituire la line up più nota delle Sugababes, il cui nuovo percorso artistico viene aperto con il disco "Angels with Dirty Faces" contente il singolo "Round Round". Il 26 settembre 2005 Heidi Range, Keisha Buchanan e Mutya Buena pubblicano la hit "Push the Button", un altro pezzo di successo.

Nel dicembre dello stesso anno Mutya Buena decide di concentrarsi sulla carriera da solista lasciando il gruppo che dà il benvenuto ad Amelle Berrabah, a cui fa poi seguito Jade Ewen per la sostituzione di Keisha Buchanan fino all’uscita dell’ultima canzone insieme "Freedom" nel 2011. Ora, a distanza di circa due decenni dalla distribuzione della prima canzone insieme, le Sugababes stanno per tornare. Infatti, nelle scorse ore la girl band ha annunciato l’arrivo di novità pubblicando un misterioso video sul profilo Instagram ufficiale.