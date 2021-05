Amici 2021: eliminati Tancredi e Serena, molti non sono d'accordo

Ormai ci siamo, sabato prossimo, il 15 maggio, su Canale 5 andrà in onda la serata finale dell'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi e il pubblico televisivo potrà incoronare con il proprio voto il vincitore del talent show. Vincitore che uscirà dalla cinquina di concorrenti formata da Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro e Giulia.

Nella semifinale di ieri sera ad essere eliminati dalla gara, proprio quando il traguardo della finale era ad un passo, sono stati Tancredi e Serena. E se è vero che il canale Twitter della trasmissione strilla i nomi dei finalisti e annuncia il gran finale di sabato prossimo...

Aka7Even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni sono i finalisti di #Amici20! Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo sabato 15 Maggio in prima serata su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/mtZshdXPri — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 9, 2021

... è altrettanto vero che – come in ogni competizione che si rispetti – non manca chi ritiene siano state scandalose le eliminazioni di Tancredi e Serena e, sempre usando quale megafono l'account Twitter del programma tv, urla al mondo la propria indignazione e polemizza con i giudici che hanno operato delle scelte, a loro dire, del tutto errate. Insomma, come sempre la polemica non manca.

Serena e Tancredi ancora in tendenza perché siamo tutti incazzati neri da ieri sera #Amici20 pic.twitter.com/aXKMcK826S — Gabriella (@bag552) May 9, 2021

Dopo aver eliminato serena e tancredi io la finale nn la guardo proprio — soniach (@soniach76) May 9, 2021

Solo la vittoria di Aka può salvare questo serale horror — Valentina per gli amici Emily 🐥🪐💛 (@ilovetanc7even) May 9, 2021

Giulia in finale non si può sentire….. se quello significa ballare alzo le mani…saltella mica balla… hanno buttato fuori serena che è bravissima…. è tutto truccato😂😂😂 — LaStella (@LaStell79977099) May 9, 2021

Ve la guardate solo voi sta finale — eli✨ (@galsruIe) May 9, 2021

Sul serio hanno mandato a casa Tancredi e Serena e hanno preferito Deddy? #AMICI20 — G. (@_CallmeG_) May 8, 2021

Serena e Tancredi non in finale per far spazio a Deddy ma vi prego che palle #amici20 — Pincopallino. (@ansianellatesta) May 8, 2021

MA VAFFANCULO SERENA E TANCREDI ELIMINATI MA CHE CAZZO MARIA DEVI VERGOGNARTI#Amici20 — mat (@ahoy_mat) May 8, 2021