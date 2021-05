Amici 2021, ecco chi sono i cinque finalisti e gli eliminati

L'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi entra nella sua fase più calda. La finale del programma andrà in onda su Canale 5 sabato 15 maggio. Rispetto alle altre puntate sarà in diretta: sarà dunque il pubblico a scegliere il vincitore del talent show. Intanto abbiamo i nomi dei finalisti della trasmissione. Non quattro, ma ben cinque . Chi sono? Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro e Giulia.

La prima sfida della semifinale di Amici 2021 ha riguardato il circuito canto. Aka7even ha vinto due volte contro Tancredi mentre Sangiovanni ha vinto contro Aka7even. Aka7even è stato eletto il primo finalista, avendo conquistato due punti. La seconda sfida ha riguardato il circuito danza: Alessandro ha vinto contro Serena, Giulia ha vinto contro Alessandro, Serena ha avuto la meglio su Alessandro. Essendo tutti ad un punto, c’è stata una quarta sfida, Alessandro vs Giulia, vinta da quest’ultima. Giulia, quindi, è stata eletta la seconda finalista. La terza sfida è stata incentrata sul canto: Sangiovanni e Tancredi si sono sfidati più volte; la squadra di Celentano-Zerbi ha vinto il confronto contro Arisa-Cuccarini. Nello scontro finale Deddy vs Sangiovanni, ha vinto quest’ultimo. Sangiovanni è stato eletto il terzo finalista. Nel corso della quarta sfida, i semifinalisti restanti si sono esibiti due volte ciascuno e hanno scoperto il nome del quarto e ultimo finalista all’interno della casetta, cioè Alessandro. Poi la sorpresa di Maria: un quinto finalista. Ed ecco dare il pass della finalissima anche a Deddy.