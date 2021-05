Bruce Springsteen, il bootleg del mese di maggio è dedicato a un live del 1992

Il 'Bruce Springsteen 1992–1993 World Tour', a supporto di “Human Touch” (leggi qui la recensione) e “Lucky Town” (leggi qui la recensione), i due album pubblicati in contemporanea il 31 marzo 1992, prese il suo inizio il 15 giugno 1992 dalla Stockholm Globe Arena di Stoccolma (Svezia) e si chiuse, esattamente un anno più tardi, il 24 giugno 1993, alla Brendan Byrne Arena di East Rutherford, in New Jersey.

Una data di quel tour, quella del 13 dicembre al Boston Garden di Boston (Massachussetts), è l'oggetto del bootleg che a cadenza mensile pubblica Bruce Springsteen ormai da qualche anno a questa parte.

Questa la composizione della band salita sul palco quella sera a dar manforte al Boss: Zack Alford (batteria), Roy Bittan (tastiere), Shane Fontayne (chitarra), Tommy Sims (basso), Crystal Taliefero (chitarra, percussioni, sax, cori) Gia Ciambotti (cori), Carol Dennis (cori), Cleopatra Kennedy (cori), Bobby King (cori) e Angel Rogers (cori). Patti Scialfa cantò “Brilliant Disguise” e “Human Touch”, mentre il manager Jon Landau suonò la chitarra in “Glory Days”. A chiudere il concerto “Santa Claus Is Coming to Town” a ricordare l'imminente arrivo del Natale.

Setlist:

Better Days

Local Hero

Lucky Town

Darkness on the Edge of Town

The Big Muddy

57 Channels (and Nothin' On)

Trapped (cover di Jimmy Cliff)

Badlands

Living Proof

If I Should Fall Behind

Leap of Faith

Man's Job

Roll of the Dice

Gloria's Eyes

Cover Me

Brilliant Disguise

Soul Driver

Souls of the Departed

Born in the U.S.A.

Real World

Light of Day

Encore:

Human Touch

Glory Days

Bobby Jean

Thunder Road

Born to Run

My Beautiful Reward

Santa Claus Is Coming to Town (cover di Harry Reser and His Orchestra)