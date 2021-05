Vasco Rossi rivela il nome dei suoi miti musicali

Vasco Rossi, sempre molto attivo sul suo canale Instagram, ha pubblicato lo spezzone di una intervista risalente a qualche tempo fa nella quale, parlando del suo mestiere di musicista, rivela il nome dei miti con cui è cresciuto divenuti, nel tempo, anche i suoi punti di riferimento per l'approccio al mondo della musica. Il nome è quello presigioso dei Rolling Stones, band inglese da sempre icona del rock.

In un altro messaggio, pubblicato sempre sui suoi social network, il rocker emiliano si ricorda di celebrare il 135esimo compleanno della Coca Cola, bibita da lui cantata nella canzone “Bollicine”, title track del suo sesto album uscito nell'aprile 1983. A un video di repertorio in cui canta il brano, ha aggiunto il ricordo di come venne travisato il senso del brano quando raggiunse il mercato oltre 38 anni fa.