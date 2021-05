Concerti all'Arena di Verona, Borgonzoni: "Puntiamo alla piena capienza in via sperimentale"

Novità per il nodo spettacoli e concerti all'Arena di Verona. Come riportato dall'Arena, negli scorsi giorni, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, insieme all'amministratore delegato della Arena di Verona Srl e direttore artistico per i concerti “live” e gli eventi TV all’Arena, Gianmarco Mazzi, aveva lanciato un appello ad aprire l'Arena a seimila spettatori per eventi fino alla mezzanotte.

Oggi, in streaming dalla sala Pasetto del Comune, Sboarina e il sottosegretario alla Cultura terrà Lucia Borgonzoni, hanno annunciato che in Arena potranno entrare 6mila persone, ma si punta alla capienza piena. L'Arena sarà infatti, anche se tutti i dettagli sono da definire, il centro di una sperimentazione nazionale. Resta il nodo del coprifuoco, ma il sottosegretario è fiducioso che sarà revocato per l'inizio della stagione dei concerti. Questo quanto spiegato dal sottosegretario:

"Tutto è nato quando il sindaco mi ha chiamato per dirmi che stava facendo uno studio sull'Arena.

Ho così chiamato il ministro Speranza e abbiamo cominciato un dialogo insieme a Franceschini. Ci sembrava impossibile che quest'anno non potessero entrare in Arena nemmeno le persone che invece lo scorso anno sono potute entrare. Poi si è deciso di dare alle Regioni la possibilità di derogare alla norma nazionale arrivando a 6mila. Solo mille persone in Arena vuol dire chiudere Verona non solo l'Arena. Poi abbiamo visto le sperimentazioni in Spagna (zero contagi con 5mila persone) e abbiamo iniziato a dialogare con l'Istituto superiore di Sanità che ci aveva dato l'ok per una sperimentazione a 6mila persone. Così ci siamo sentiti e abbiamo cominciato a pensare di chiedere la capienza massima, per far diventare l'Arena un esempio, non solo italiano, per tutte le nazioni non covid-free. E io penso che sicuramente ci riusciremo. Ovviamente, il tutto in massima sicurezza per chi frequenterà l'Arena". .