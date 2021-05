All'asta i capelli di Kurt Cobain: ma sono davvero i suoi? FOTO

All'asta i capelli di Kurt Cobain. Sei ciocche di capelli dell'ex leader dei Nirvana sono tra gli articoli che possono essere acquistati dai partecipanti all'asta "The Amazin Music Auction", organizzata dalla casa statunitense Iconic Auctions. Le offerte aprono oggi, giovedì 6 maggio: il prezzo di partenza è di 2500 dollari, poco più di 2 mila euro. Oltre ai capelli di Cobain, ci sono anche cimeli di Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton e Led Zeppelin.

Se vi state domandando se quelli in vendita siano i veri capelli della voce di "Smells like teen spirit", a rispondervi ci pensano i titolari di Iconic Auctions, che spiegano come sono entrati in possesso delle ciocche:

"Insieme ai capelli ci sono foto di Kurt che posa insieme alla donna che gli tagliò i capelli, con le forbici in mano. E ci sono anche foto dei capelli effettivamente tagliati. La donna è Tessa Osbourne, che tagliò i capelli a Cobain nel 1989, durante il tour di 'Bleach'. Tessa ha poi donato le ciocche all'artista di Seattle Nicole DePolo dopo la scomparsa di Kurt, con un biglietto con su scritta la data: 29/10/89: Tess taglia i capelli di Kurt a Birmingham, in Inghilterra, 27 Holy Rd., Handsworth, Birmingham B202BU".

Ma che relazione c'era tra Cobain e questa ragazza? I due si sarebbero conosciuti in Inghilterra durante il tour in supporto all'album "Bleach" e per un periodo si sarebbero frequentati. La Osbourne avrebbe conservato i capelli tagliati a Cobain perché "aveva intuito che sarebbe diventato qualcuno".

Tra gli altri cimeli in vendita, anche una Fender Stratocaster personalizzata appartenuta ad Eric Clapton e da lui suonata tra il 2014 e il 2015 (prezzo base 20 mila dollari), un manoscritto autografo di "Blowin' in the wind" di Bob Dylan (offerta minima 15 mila dollari), una chitarra suonata da Eddie Van Halen nel 2012 (prezzo base 10 mila dollari) e una giacca indossata da Paul McCartney nel '63, durante alcune esibizioni dal vivo e apparizioni in tv dei Beatles (25 mila dollari). Parte del ricavato dell'asta sarà devoluto in beneficienza alla raccolta fondi messa in piedi da Live Nation per aiutare i lavoratori durante la crisi causata dalla pandemia.