Bruce Springsteen premiato nel nome di Woody Guthrie

Una leggenda premiata nel nome di un'altra leggenda. Bruce Springsteen riceverà il Woody Guthrie Prize 2021 il prossimo 13 maggio, in una cerimonia riservata agli iscritti del centro che ricorda l'icona del folk e della canzone di protesta, scomparso nel 1967.

Il Boss ha dichiarato:

"Sono onorato di ricevere il Premio Woody Guthrie 2021.

Woody ha scritto alcune delle più grandi canzoni sulla lotta dell'America per vivere i suoi ideali in modo convincente. È una delle mie più importanti influenze e ispirazioni.

Ed è vero: la "chitarra che uccide fascisti" - come recitava il famoso adesivo sullo strumento - è stata fondamentale per Bruce, tant'è che nel suo repertorio, dagli anni '80, è presente il classico "This land is your land", una delle sue numerose canzoni che ha eseguito nella sua carriera

Questa la motivazione del premio, in passato attribuito a Mavis Staples, Kris Kristofferson, Norman Lear, John Mellencamp, Chuck D e Joan Baez.