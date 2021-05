Fedez a processo: torna in aula per una denuncia del 2016

Sono giorni intensi per Il rapper lombardo. Oltre a tutte le polemiche derivate dalla sua performance al concerto del primo maggio, è ripartita una questione giudiziaria relativa al 2016. Fedez era stato accusato di un presunto pugno che avrebbe dato a Mc Cece, il presentatore del Nameless Festival. Venne 2016 cita in giudizio Fedez per lesioni. Il rapper fece querela per diffamazione: questo impedì al giudice di pace di trovare una conciliazone tra le parti.

La stampa locale - tutto si svolse il 4 giugno 2016 a Barzio, in provincia di Lecco - racconta che ieri si è svolta una nuova udienza, con nuove contrastanti testimonianze in aula. Secondo il promoter serbo Goran Ilic il pugno ci sarebbe stato, Fedez ha sostenuto di avere colpito Cesare Viacava, il dj, non il presentore.

Tra i testimoni Fabio Rovazzi che avrebbe negato che il pugno ci sia stato, ma che si sarebbe trattato una lite verbale.

Fedez, riporta LeccoToday, è stato difeso da un nuovo legale, l'avvocato Gabriele Minniti di Milano, ed avrebbe chiesto che l'udienza si svolgesse a porte chiuse: il giudice ha negato la richiesta L'udienza è stata poi aggiornata al 5 luglio per la discussione.