Michael Stipe si racconta, tra musica e fotografia: domani l'intervista, su Rockol

Una conversazione con l'ex frontman dei R.E.M.: via Zoom da New York, Michael Stipe ha raccontato al nostro Gianni Sibilla il suo nuovo libro, appena uscito per Damiani. Ma non solo: ha spiegato come lavora alle canzoni, e perché, nella sua visione, non c'è differenza tra musica e immagini. E ha ovviamente parlato dei R.E.M. e delle sue canzoni soliste.

Qua una piccola anticipazione video dell'intervista, in cui Stipe parla del volume, il terzo per l'editore bolognese dopo "Vol. 1" e "Our intenference times", una raccolta di ritratti delle persone che lo hanno ispirato nella sua carriera. Il libro contiene 16 tracce audio, fruibili scansionando un QR code (con una piattaforma e sound design curato da GoodMood), che raccontano il processo creativo di immagini e sculture.

E tutto questo diventerà una mostra a Milano nel 2022, presso la sede nella città lombarda dell'ICA.

Ecco il breve estratto: a domani per la lunga intervista completa, che pubblicheremo sia in video che in formato testuale.