Secondo Glenn Danzig oggi il punk non potrebbe mai esplodere: ecco perché

Glenn Danzig, il frontman dei Danzig e già leader di Misfits e Samhain negli anni Settanta e Ottanta, ha recentemente concesso un’intervista all’edizione statunitense della rivista “Rolling Stone” per parlare del suo nuovo film horror western, intitolato "Death Rider In The House Of Vampires”.

A margine della chiacchierata il 65enne artista americano ha riflettuto sul significato del brano "Last Caress”, originariamente pubblicato nel 1980 all’interno del’Ep “Beware” (la copertina è l'immagine dell'articolo) della band formatasi a Lodi, New Jersey, nel 1977. Ricordando che i Misfits “facevano le cose solo per far incazzare la gente” e che la succitata canzone riprende un atteggiamento del tipo: “Fanculo tutti. Fanculo te, fanculo voi, fanculo il mondo”, come a dire: “Fanculo il vostro sistema, fanculo le vostre stronzate”, Glenn Danzig ha affermato: “Credo che le persone non ascolteranno mai più qualcosa del genere. Non ci saranno nuove band che pubblicheranno brani del genere. Ora verrebbero immediatamente fermati”. Spiegando il perché, il cantante statunitense ha detto: “La gente non capisce”. E ha aggiunto: