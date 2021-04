Chi è Riki, il cantante lanciato da ‘Amici’ e visto stasera a ‘Name that tune’

Lanciato da "Amici" nel 2017 e tre anni più tardi tra gli artisti in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, il cantante Riki questa sera - 21 aprile - è tra i concorrenti del terzo appuntamento di “Name that tune”, show televisivo condotto da Enrico Papi su Tv8 che vede contrapporsi due squadre formate da volti noti dello spettacolo e dello sport.

Riccardo Marcuzzo (questo il vero nome del cantante, nato nel 1992 a Segrate, in provincia di Milano), dopo aver studiato per alcuni anni teatro, ha abbandonato la vocazione da attore per dedicarsi alla musica. Cimentatosi nella scrittura di canzoni già dall'età di 7 anni, a 17 anni Riccardo ha iniziato a prendere lezioni di canto, con - tra gli altri - Tiziano Ferro e Cesare Cremonini come suoi modelli di riferimento.

Per Riki il trampolino di lancio arriva nel 2017, grazie alla sua partecipazione alla sedicesima edizione di “Amici” - dove ha vinto nella categoria canto, ma è stato battuto nello sconto finale dal ballerino Andreas Müller. Grazie alla sua esperienza all'interno della scuola del talent show condotto da Maria De Filippi, Riccardo è stato scoperto da Francesco Facchinetti, successivamente suo mentore e manager. A maggio dello stesso anno Riki ha pubblica il suo Ep d’esordio, “Perdo le parole”, che ha esordito della classifica stilata da Fimi degli album più venduti in Italia.

Pochi mesi più tardi il cantante - al tempo della sua partecipazione ad “Amici” finito anche sulle pagine di alcune riviste di cronaca rosa per la sua presunta relazione con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti - ha dato alle stampe il suo album di debutto, “Mania”. Pubblicato nell’ottobre del 2017, il disco è stato anticipato dal singolo “Se parlassero di noi”.

Un anno dopo la serie di concerti tenuti da Riki tra l'inverno e la primavera del 2018, e testimoniati dall’album dal vivo “Live & Summer Mania” - contenente anche brani originali come, per esempio, “Dolor de cabeza2 con CNCO -, il cantante ha pubblicato il pezzo “Gossip”. Alla canzone hanno fatto seguito la partecipazione in gara di Riki al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Lo sappiamo entrambi” e l’uscita del suo secondo album in studio, “Popclub”.