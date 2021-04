Ted Nugent, il negazionista, s'è beccato il Covid

Così parlò Ted Nugent, il rocker di Detroit, in un video diffuso ieri lunedì 19 aprile.

Solo pochi giorni fa aveva fatto sorridere una sua dichiarazione negazionista:

"Il tour che dovevo fare quest'anno è stato di nuovo cancellato. Gli organizzatori di concerti non ci fanno lavorare. Sporchi bastardi, bugiardi, imbroglioni, fissati con il COVID-19.

Io mi domando, a rigor di logica e di buon senso, perché non abbiamo chiuso tutto anche per gli altri COVID?

“Se con gli altri COVID, COVID-1, COVID-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18 non si è chiuso niente, perché con il COVID-19 sì? Eppure il 99.8 per cento delle persone che lo prendono sopravvivono. Perché non abbiamo chiuso tutto per l'AIDS o la Spagnola o l'Aviaria o la febbre del Nilo? Perché non chiudiamo tutto ogni anno per l'influenza?"

Dicono che sono morte 500.000 persone in America per il COVID-19. Puttanate. Io sono convinto che tutti i medici legali degli Stati Uniti avrebebro voluto scrivere ìmorto per difficoltà respiratorie', e invece sono stati costretti a scrivere COVD. Quel tizio è morto accoltellato, e hanno scritto che è morto di COVID. Quel tizio è stato investito da un camion di ghiaia, e mi hanno fatto scrivere che è morto di COVID".