Angel Olsen fa coming out: "Sono gay"

Angel Olsen ha fatto coming out. La cantautrice statunitense, tra gli esponenti di punta della scena indie d'oltreoceano, ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale alcune foto con la sua compagna e si è limitata a scrivere: "Sono gay".

Il prossimo 7 maggio la 34enne cantautrice spedirà nei negozi il cofanetto "Songs of the lark and other far memories". Il box includerà l'album del 2019 "All mirrors", "Whole new mess" del 2020 e un altro disco, "Far memory", tra b-sides, remix, outtkaes e anche una cover di "More than this" dei Roxy Music. "Sembra che una parte della mia scrittura provenga dal passato e un'altra parte aspettava invece di esistere", ha scritto la Olsen sui social annunciando il progetto discografico.