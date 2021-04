Nuovo appuntamento domenicale con Toyah Wilcox e Robert Fripp: la scelta per il "sunday lunch" in musica è caduta su un mega-classico, "(I can't get no) Satisfaction" dei Rolling Stones-

Anche oggi la strana coppia - come già due domeniche fa per "The number of the beast" e la scorsa per "Breaking the law" - hanno come ospte misterioso il mascherato Sydney Jack. E anche stavolta, il solitamente taciturno Fripp si lancia nel controcanto del ritornello.

Ma ad attrirare l'attenzione è sicuramente Toya che si esibisce sotto una macchina del vento che spara bolle, imitando Mick Jagger, con in viso dipinto sul busto e due occhi azzurri sui seni.